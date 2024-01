X limita búsquedas de Taylor Swift por difusión de fotos explícitas creadas con IA

Este fin de semana, la red social X (ex Twitter) bloqueó la búsquedas relacionadas a la artista Taylor Swift tras la difusión y viralización de imágenes explícitas de la cantante creadas con inteligencia artificial.

A través de una declaración, Joe Benarroch, jefe de operaciones comerciales de la red social, explicó que es “una medida temporal”, con el fin de priorizar la seguridad en la plataforma.

Es por esa razón que desde el fin de semana algunas búsquedas en X, que incluían las palabras “Taylor Swift” e “IA”, no arrojaban resultados en la red social, acompañadas del mensaje: “Algo salió mal. Intenta recargar”. Dicha advertencia aún se mantiene.

La polémica por la difusión de imágenes explícitas creadas con inteligencia artificial o “deepfake” de la artista fue tan grande, que incluso el Gobierno de Estados Unidos reaccionó a la situación, apuntando a regular los contenidos de la red social.

En esa línea, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, sostuvo que “la aplicación laxa (de la regulación) afecta desproporcionadamente a las mujeres y también a las niñas, lamentablemente”.

Estas declaraciones se suman a las realizadas por la propia red social hace unos días, a través de una de sus cuentas oficiales, aclarando las políticas de seguridad de X. En ese momento en ya circulaban algunas imágenes explícitas de la cantante en la plataforma.

Posting Non-Consensual Nudity (NCN) images is strictly prohibited on X and we have a zero-tolerance policy towards such content. Our teams are actively removing all identified images and taking appropriate actions against the accounts responsible for posting them. We're closely…

— Safety (@Safety) January 26, 2024