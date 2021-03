La cantante brasileña Xuxa realizó una polémica propuesta en el marco de la crisis sanitaria que atraviesa su país, por la cual debió luego ofrecer disculpas a través de sus redes sociales.

De acuerdo a lo publicado por Infobae, la presentadora participó de una entevista que fue transmitida en vivo por la cuenta de Instagram de la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro, donde sugiró que los medicamentos y las vacunas deberían ser probadas en los presos.

La intérprete aseguró que “tengo un pensamiento que puede parecer muy ruin, que puede parecer inhumano (…) En mi opinión creo que hay mucha gente que ha hecho las cosas mal y que está ahí pagando sus errores para siempre en la cárcel, que podría ayudar en esos casos para experimentos“.

“Esa es mi opinión, que ya que van a tener que morir en la cárcel, que por lo menos sirvan para ayudar en algo”, agregó la cantante.

Sólo unas horas después de que se conocieran sus dichos, Xuxa publicó un video ofreciendo disculpas por su polémica propuesta.

“Estoy pidiendo disculpas a todos ustedes, no use las palabras correctas, pensé muchas cosas, usé palabras que no debí usar y por eso estoy pidiendo disculpas a todos ustedes (…) Lo que dije sobre los presos, de que deberían hacer algo antes de morir… Sí, es errado, sí, me expresé mal“, indicó.