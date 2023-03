El emocional descargo de Yamila Reyna por críticas a su relación: “¿Cuántas han tenido un reencuentro con su ex?”

Yamila Reina rompió el silencio y abordó las duras críticas que generó su publicación en torno al Día Internacional de la Mujer, donde escribió sobre la sororidad e hizo un llamado a “aceptarnos, querernos y a respetarnos”.

En concreto, la comunicadora respondió a los comentarios que aludieron a su ex pareja, Diego ‘Mono’ Sánchez, y la infidelidad que este habría protagonizado, acusándola de no poner en práctica su propio discurso de amor propio.

“Ayer recibí muchas críticas de las mismas mujeres y a ellas les pregunto: ¿Cuántas de todas las mujeres que me han criticado han terminado una relación?“, preguntó a través de sus historias de Instagram.

Lo anterior, en relación a la interpelación que recibió en la publicación antes citada. “Para creer tu mensaje (…) parte por creértelo tú misma y llevarlo a cabo” y “no se respeta como mujer, eso significa que no te quieres mucho“, fueron algunos de los odiosos mensajes que obtuvo.

Por tal motivo, Reyna ahondó en la situación y trató de empatizar con la batahola de comentarios. “¿Cuántas han decidido dar otra oportunidad? ¿Cuántas han tenido un re encuentro con su ex? ¿Cuántas tienen la vida perfecta?“, reflexionó en la red social.

“Yo jamás he hablado del tema porque mi labor con ustedes es hacer bien mi trabajo“, aclaró en el texto. ¿A quién le importa lo que haga con mi vida? (…) Yo jamás les he dicho cómo vivir la suya, tampoco les pido que me digan cómo vivir la mía“, cerró en el escrito, dejando claro que está en posición de tolerar descalificativos.

Revisa la historia a continuación: