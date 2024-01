Yamila Reyna salió al paso tras valorar gobierno de Milei: “No soy ni de izquierda ni de derecha”

Yamila Reyna salió al paso tras entregar una sorpresiva opinión sobre Javier Milei, actual presidente de Argentina, donde valoró las medidas “radicales” que ha impulsado hasta el momento.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz argentina radicada en Chile aclaró que “yo no soy ni de izquierda ni de derecha, no tengo color político, jamás he creído en la política porque en Argentina hemos sufrido años y años de corrupción”.

“Si hice estas declaraciones fue porque es lo que pienso hoy y no porque sea de derecha, es porque simplemente es el presidente al cual todos estamos eligiendo por un cambio“, explicó Reyna.

La también animadora de televisión sostuvo que “venimos de una repetición de gobiernos donde nos han robado a manos sueltas y fue (Sergio) Massa, quien estaba junto a Milei en el voto final, el que nos llevó al nivel de inflación que tenemos en Argentina“.

“Mi opinión sobre Milei se debe al cambio que queremos y que confiamos en que se pueda surgir de la mano de él, sea del partido que sea”, agregó.

¿Qué dijo Yamila Reyna sobre Javier Milei?

En una entrevista con el podcast Las GanSas Y TODO!, Yamila Reyna señaló que “cuando vi los candidatos que quedaban, que era él y (Sergio) Massa, dije ‘por favor, que gane Milei’. Porque Massa de nuevo basta del robo, de tantos años de destruir mi querida Argentina”.

“Tengo que reconocer que Milei lleva tiempo tapándome la boca, porque ha hecho cosas muy radicales, tajante, está tomando buenas decisiones”, aseguró.

La comediante, además, aseveró que el mandatario trasandino “ha sido súper transparente con lo que vamos a sufrir y le tengo fe, no nos queda de otra. Creo que él nos va a salvar no ser un Venezuela“.

Mira los nuevos dichos de Yamila Reyna:

