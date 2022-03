Un profundo mensaje dedicó este viernes la actriz e influencer argentina Yamila Reyna a su pareja, el futbolista de Deportes Antofagasta, Diego Sánchez.

El Mono tuvo un sensacional rendimiento en la histórica victoria de Deportes Antofagasta por penales en la Copa Sudamericana, donde dejaron en el camino a la Unión Española por penales.

Precisamente, el guardameta, que estuvo nueve años en los hispanos, se lució tapando un total de tres lanzamientos entre el tiempo regular y la definición, llevando a los pumas a la fase de grupos del torneo continental.

Lee también: Desde la cama de un hotel: Mia Khalifa compartió cómo fue su despertar en Chile

Tras la victoria, la que se desahogó en redes sociales fue la artista trasandina, arremetiendo contra todos los críticos del ex seleccionado nacional con potentes frases.

“Tan merecido este triunfo. ¡Tanto tuvo que pasar, mucho tuviste que aprender y acá estás, haciendo historia en tu nuevo hogar!”, comenzó escribiendo la argentina en Instagram, donde tiene más de 535 mil seguidores.

Pero Reyna no se quedó ahí y prosiguió: “Así se hace la pega, con pasión garra y talento, así se tapan bocas y cuando digo esto no me refiero a la hinchada de Unión, que por lejos han sido tan respetuosos”.

Lee también: “Vine a probar”: Kel Calderón exhibió nuevo procedimiento estético en sus redes sociales

“Me refiero a los que te dieron la espalda en los momentos difíciles, a los que te aniquilaron por los errores cometidos como si ellos jamás se hubiesen esquivado, a los que se atrevieron a decir que estabas acabado”, agregó.

La trasandina finalizó el posteo aclarando que su pareja continúa “sigiloso como un puma y más Mono Sánchez que nunca”.