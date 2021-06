La actriz Yamila Reyna rompió el silencio a través de Instagram y manifestó su apoyo a su pareja, Diego “Mono”Sánchez, quien el pasado lunes fue detenido tras ser sorprendido manejando en estado de ebriedad en la comuna de Ñuñoa.

Mediante esta plataforma, la trasandina publicó una foto junto a su novio con la frase “el que esté libre (de) pecados, que arroje la primera piedra. Siempre te voy a apoyar @diego13_sanchez”, manifestó.

Lee también: “Me duele más que la…”: Cecilia Bolocco se cayó en pleno live y todo quedó registrado

Una historia que el arquero de Unión Española compartió en su cuenta, respondiendo además a Reyna. “Siempre estás levantándome cada vez que caigo. Te amo mucho y gracias mi amor”, añadió.

Cabe recordar que el futbolista tras ser fiscalizado por Carabineros, se constató que transitaba en el vehículo con los documentos vencidos y con 1.44 gramos de alcohol por litro de sangre, es decir, en estado de ebriedad.

Lee también: Caídas y risas: El fail de Paloma Mami y Ricky Martin al imitar complejo desafío de TikTok

Frente a esta situación, Sánchez pidió perdón a su equipo y a los hinchas, asegurando que es un error que “asumiré como un hombre y el que aseguro no se volverá a repetir. Pido perdón a mi familia, novia e hijos, a quienes siempre he tratado de inculcarles lo mejor. Nunca he pasado por esta situación y me avergüenza”.

Por su parte, desde Unión Española aclararon que “Diego Sánchez dejará la titularidad del plantel profesional hasta la completa aclaración de los hechos”, y que “las conversaciones y evaluaciones que se estaban llevando adelante para su renovación de contrato a final de temporada quedan suspendidas”.