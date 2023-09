Yann Yvin puso en jaque la técnica culinaria de Rubén en Gran Hermano: “Todo mal con este falso…”

Variadas han sido las criticas que le han llegado a Rubén Gutiérrez por su rol en la cocina de Gran Hermano Chile.

Esto no solo porque se hizo cargo de una función que otros compañeros querían compartir, evitando ceder el terreno y protagonizando polémicas; sino que además por sus técnicas al momento de preparar las comidas.

Un ejemplo de ello comenzó a viralizarse en X, donde usuarios capturaron una olla con papas y agua en su interior. Pero lo terrible vino al momento de visualizar que encima del agua, había grandes manchas de aceite.

el resto de participantes: por qué nos dura tan poco el aceite? 😫😫

rubén haciendo papas COCIDAS:#TheLulosShow pic.twitter.com/I5jcwMvff6 — sole 🪷 (@sxlendipity) September 2, 2023

A esta situación no quedó ajeno el reconocido chef Yann Yvin, quien catalogó esta técnica como una “incoherencia”.

Según señaló el ex Discípulo del Chef a Página 7, “poner aceite en el agua cuando vas a cocinar una papa es realmente una tontería, de verdad“.

“No sabe absolutamente nada, no se pone aceite en el agua para cocinar papas, porque tiene mucho almidón y la idea es justamente que el almidón se ‘limpie’ con el agua. Entonces, si le pones aceite, no puede hacer su ciclo normal“, complementó.

“Todo mal con este falso cocinero”, repasó Yvin, bromeando con su icónica frase en acento francés: “Es una técnica de miegda (sic)”.

