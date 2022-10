“Era tan estupendo”: Yazmín Vásquez revela el particular encuentro que tuvo con Felipe Camiroaga

11 años han pasado desde la trágica muerte de Felipe Camiroaga, emblema de la televisión chilena quien perdió la vida tras un viaje a la Isla Juan Fernández en 2011.

Sin embargo, sus cercanos y las personas que lo conocieron continúan revelando características de su personalidad que lo llevó a ser uno de los rostros más queridos por la audiencia nacional.

Ahora, quien entregó particulares detalles fue la periodista Yazmín Vásquez, que tuvo la oportunidad de compartir algunos momentos con el comunicador cuando éste animó el Festival de Viña del Mar en 2010.

La influencer recordó en entrevista con TiempoX que trabajó en el certamen haciendo el backstage para una estación televisiva, instancia en la que aprovechó de visitar a la otra animadora, Soledad Onetto.

“Todavía me acuerdo que estaba en su camarín (con Onetto) y salgo a buscar algo y veo a Camiroaga”, señaló al citado medio.

Lo particular es que Vásquez contó que “yo iba con mi marido y él me dice: ‘la cagó este hombre. Te juro que hasta a mí me gustó’. Era tan estupendo, tan regio. Tenía una prestancia, además era cariñoso y simpático. Exquisito”.