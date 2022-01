Comenzó la época estival y las esperadas vacaciones de verano. Durante los meses de enero y febrero muchas personas tendrán algunas semanas para descansar de la rutina y qué mejor que hacerlo disfrutando una fenomenal historia por streaming.

Yellowjackets, serie original del canal Showtime de Estados Unidos, llegó a Chile a través de la plataforma streaming Paramount+ y nos revelará una asombrosa historia que mezcla un thriller psicológico con el drama adolescente ambientado en los nostálgicos años ’90.

¿Sabes por qué no te puedes perder esta serie? Aquí te presentamos las cinco claves que te motivarán a ver la nueva apuesta de Paramount+.

En tiempos en donde la lucha por la equidad de género se toma cada vez más la palestra, Paramount+ nos sorprende con una aventura liderada por mujeres.

La historia producida por Ashloey Lyle y Bart Nickerson está protagonizada por un elenco de lujo: Juliette Lewis, Christina Ricci, Melanie Lynskey, Ella Purnell, Sophie Thatcher, Sammi Hanrraty, Sophie Nélisse, Tawny Cypress, Peter Gadiot, Warren Kole y más.

En Yellowjackets, las mujeres son las protagonistas de un potente relato que no dejará a nadie indiferente: Un grupo de mujeres debe luchar por sobrevivir (y volver a vivir) tras un grave accidente aéreo que las llevará a hacer actos que nunca pensaron que podrían realizar.

En 1996, luego de un accidente aéreo, un equipo de fútbol femenino queda varado en el bosque de Ontario, en el límite entre Canadá con Estados Unidos. Durante un lapsus de 19 meses, las mujeres de la historia deberán luchar por sobrevivir y eso implica incluso romper los límites de lo establecido para mantenerse con vida.

La serie de Paramount+ no tiene miedo de ir más allá de lo alguna vez mostrado por la televisión. La historia busca conectar al público con la contienda de las protagonistas que incluso sobrevivirán practicando el canibalismo.

¿A quién no le gusta una buena historia con saltos en el tiempo? En Yellowjackets no sólo seremos testigos del trágico accidente y la lucha por aferrarse a la vida, sino que también podremos ver cómo las sobrevivientes siguen (o tratan de seguir) con su vida 25 años después del suceso.

De esta forma, la serie no deja cabos sueltos. El futuro de las protagonistas estará marcado por los 19 meses que estuvieron encerradas en el bucle de una tragedia. ¿Cómo lograr adaptarse a la sociedad? Esta será la pregunta sin respuesta, que tanto ellas como el público deberán descubrir al ver los capítulos marcados por una cautivante narrativa.

El drama está basado en el clásico El señor de las moscas (1954), una novela de William Golding publicada en los tiempos de postguerra. En este clásico inglés, un grupo de estudiantes británicos sufre un accidente de avión y se estrellan en una isla desierta.

Sólo los niños quedan vivos y deberán buscar las herramientas necesarias para sobrevivir mientras esperan y sueñan por el anhelado rescate. En un ambiente en donde reina la desesperanza y la desesperación, los jóvenes serán llevados a experimentar los sentimientos y emociones más oscuros del ser humano.

Los guiños de Yellowjackets a El señor de las moscas son claros, pero una de sus diferencias más grandes es que esta vez la historia está protagonizada por mujeres.

Yellowjackets mezcla el verdadero terror desde una perspectiva enfocada en el drama humano de la supervivencia y el aferrarse al vivir.

El connotado escritor de terror, ficción sobrenatural y ciencia ficción Stephen King manifestó que la serie es “una excelente historia de supervivencia, una excelente historia de misterio y tiene una gran cantidad de horribles momentos”.

En la misma línea, King recalcó: “Lo que también tiene (y que muchos programas actuales no) es una caracterización aguda y un sentido del humor mordaz”.

YELLOWJACKETS is a hell of a good survival story, a hell of a good mystery story, and has its fair share of horrifying moments. What it's also got–so many current shows don't–is sharp characterization and a mordant sense of humor.

— Stephen King (@StephenKing) January 7, 2022