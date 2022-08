Yellowjackets, la serie que no estás viendo y que deberías si te gustan las de supervivencia y suspenso

Cuando el vuelo se estrella en un terreno desconocido, un grupo de escolares deberán buscar la forma de sobrevivir a los sangrientos terrores que se esconden en medio del bosque, aunque su humanidad se vaya perdiendo en el camino.

Esa es la premisa de Yellowjackets, la atrapante serie de Paramount+ que ocupa el thriller psicológico, el horror y el canibalismo para darle forma a una historia sobre mujeres tratando de volver a vivir tras una traumática experiencia, aunque el más macabro de los episodios no es otro que en lo que te conviertes para continuar con vida.

La producción cuenta con una temporada disponible en el servicio de streaming, donde es posible ver los 10 capítulos de una hora cada uno, aproximadamente. Ya está confirmada una segunda temporada.

Esta primera entrega de la ficción creada por Ashley Lyle y Bart Nickerson obtuvo siete nominaciones para los premios Emmy (12 de septiembre), entre los que destacan Mejor Serie Drama, Mejor Actriz Drama y Mejor Guion Drama. Acá todo lo que tienes que saber.

El vuelo de un equipo escolar de jugadoras de fútbol se estrelló en un desconocido terreno canadiense y debieron enfrentar no sólo al hambre, si no que también a los misteriosos habitantes de la zona que pondrán a prueba todas sus ganas de vivir.

Años después, las que sobrevivieron se reúnen y no precisamente para un reencuentro feliz. Cada una carga con un prontuario moral que las tiene al límite de la cordura, aunque intenten dar su mejor cara posible. Esta serie se cuenta desde el pasado (el accidente) y en el presente (de adultas), revelando cómo fue que lograron salir, qué tuvieron que hacer para lograrlo y qué perdieron en el proceso.

Como la historia se cuenta en dos líneas temporales, cuando el grupo es adolescente y en la adultez, casi todos los personajes son interpretadas por dos actrices, entre las que destacan: Juliette Lewis (Natalie), Melanie Lynskey (Shauna), Christina Ricci (Misty) y Tawny Cypress (Taissa).

El elenco lo completan Sophie Thatcher (Natalie joven), Sophie Nélisse (Shauna joven), Samantha Hanratty (Misty joven), Jasmin Savoy Brown (Taissa joven), entre otras.

Siguiendo una premisa en clave tipo Lost, esta novedosa fábula sobre la amistad en clave de terror y venganza se siente como aire fresco en medio de las apuestas más solemnes de las nominadas. Yellowjackets es un desenfadado thriller de supervivencia que hace del misterio un arma tan efectiva como las relaciones que se formaron en esta pesadilla.

¿La premisa te parece conocida? Bueno, quizás es porque conoces El señor de las moscas, una novela de postguerra de William Golding, publicada en 1954. En este clásico inglés, un grupo de personas sufre un accidente de avión y se estrellan en una isla desierta, del que solo salen con vida los niños.

Ellos deberán buscar las formas para sobrevivir en medio de la desesperanza mientras esperan un rescate. A medida que la desesperación se va apoderando de ellos, la oscuridad usualmente ajena a la infancia se va haciendo un hueco en la existencia de los afortunados (¿?).

En Yellowjackets, a diferencia de la narración del siglo XX, la historia no sólo es comandada por mujeres, sino que se hace la pregunta de qué le pasa al ser humano una vez aflora lo peor de nosotros por la supervivencia.

YELLOWJACKETS is a hell of a good survival story, a hell of a good mystery story, and has its fair share of horrifying moments. What it's also got–so many current shows don't–is sharp characterization and a mordant sense of humor.

— Stephen King (@StephenKing) January 7, 2022