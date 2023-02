Daniel Alcaíno cuenta que lo movieron de día en Festival de Viña: “Me he salvado de tantas”

El actor nacional, Daniel Alcaíno, se presentará en el Festival de Viña 2023, el cual está a solo una semana de comenzar. Sin embargo, su presentación en un evento que tuvo lugar en Puente Alto hace algunos días, no fue bien recepcionada por el público.

Ante esto, el intéprete de Yerko Puchento confesó que desde la organización del show viñamarino, lo habían cambiado del lunes 20 de febrero, donde estaría con las artistas argentinas Tini y Emilia, a la noche de Los Jaivas y Alejandro Fernández.

“Estoy nervioso, tranquilo, calmado. Eso es muy divertido, ver que es como que estás sentenciado a muerte, pero está bien, estás tranquilo. Me gusta eso, me gusta el vértigo”, señaló el actor al matinal Mucho Gusto.

Asimismo, respondió a la críticas que recibió en su último show. “Me he salvado de tantas, que hacerlo en Viña será algo muy bueno. El escenario más probable es si me cambian a otro horario, yo feliz de que me cambien de día”, indicó.

Finalmente, continuó refiriéndose a su presentación de Puente Alto, donde aseguró que “independiente que no era nuestro público, independiente de que el sonido era pésimo y no se veían las pantallas de los lados, independiente de que la gente estaba parada, en Puente Alto nos vendieron otro festival”.