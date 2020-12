Un tenso momento se vivió en la pasada edición del matinal Bienvenidos de Canal 13, cuando la panelista Raquel Argandoña y la doctora Carolina Herrera tuvieron una fuerte discusión al hablar sobre las medidas sanitarias en el contexto de la pandemia por el coronavirus.

En el marco del aumento de casos activos por la enfermedad y el descubrimiento de una nueva cepa del virus en el Reino Unido, el panel del programa dedicó varios minutos para explicar sobre las normas a seguir para evitar una eventual segunda ola.

Fue en ese contexto en que la periodista, Marilyn Pérez realizaba un despacho en vivo desde el aeropuerto, y en la pantalla se mostró cómo algunas familias se abrazaban al reencontrarse de un viaje.

Fue ahí cuando la doctora, expresó que “en palabras de Jeannette Dabanch, infectóloga y la jefa del comité asesor de vacuna, su imagen fue algo que a mí me trastorna en este momento. Es como si en Chile se hubiese caído un avión, cada semana con 250 muertos por semana. Y ahí recalcó que había que evitar tocar a los papás y adultos mayores, ya que esto era un gesto mínimo de seguridad y de amor para ellos”.

Lee también: Polémica por concierto de Raphael en Madrid: Asistieron más de 5 mil personas en pleno rebrote de COVID-19

Sin embargo, Argandoña la emplazó duramente, diciendo que “es imposible aguantarse de no abrazar a tu familia cuando no estás, dos años un año con ellos”.

Ante esto, la profesional le preguntó a la panelista si es que acaso quería ver a su madre en la UCI. “Imagínatela en un ventilador mecánico, con un tubo en la tráquea sola 15 días o 20 días”, expresó con evidente molestia.

“Usted me va a disculpar, yo sé que no debería decir esto en televisión, pero yo no podría dejar de abrazar a mis papás, no es mi caso porque yo rompo todos los protocolos, porque yo abrazo a mi mamá, tiene 93 años, cada día es un regalo de Dios, para evitar no contagiarla. Yo la veo y yo digo ¿Me acerco o no me acerco?…Ah, chao, yo me acerco, la beso”, expresó Argandoña.

A pesar de aquello, reconoció que lo que hacía era tremendamente riesgoso. “Yo al trabajar acá, yo circulo, voy a otros lugares, obviamente que soy una persona que puedo contagiar”, afirmó.

“Yo me hecho todos estos exámenes PCR con los invitados que han venido acá, me han mandado a cuarentena. Pero yo te digo, yo me cuido, pero es inevitable no abrazar a un adulto mayor que tú dices mañana puede morir de cualquier enfermedad”, agregó, cuando fue nuevamente interrumpida por la doctora, quien le dijo que su actitud era totalmente evitable.

“¿Usted tiene a sus papás vivos? Si los tuviera vivos, quizá pensaría distinto”, finalizó la panelista.