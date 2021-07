En del reciente martes 20 de julio de “Yo Soy All Stars” de Chilevisión se vivió un inesperado momento cuando Nicolás Cid, imitador de Steve Perry y ganador de la tercera temporada del programa, anunció su retiro de la competencia.

Nico, luego de su presentación en el capítulo de “Clásicos de los 80’s y 90’s“, reveló que debe realizarse una cirugía producto de un cáncer a la tiroides que padece, diagnosticado hace varios meses atrás y que había mantenido en reserva.

“Primero que todo quiero agradecer a Chilevisión, a todos mis compañeros, a todo el equipo de Yo Soy, por supuesto también quiero agradecer a toda la gente que, gracias a ellos, fui el ganador de la tercera temporada. La verdad que por fuerza mayor, por temas de salud, me veo en la obligación de tener que suspender mi participación en el programa. Por una cirugía que me tengo que hacer más o menos luego”, comenzó relatando el ahora ex participante.

Luego de la noticia, inmediatamente la presentadora del programa, Millaray Viera, le dijo que respeta su decisión y le preguntó si es que podría comentar más detalles de lo que le sucede para así informar a la gente.

“Me gustaría comentarlo porque la gente en la casa merece saberlo. Hace tres, cuatro meses me diagnosticaron cáncer a la tiroides, entonces me veo en la necesidad de realizar una cirugía luego. Ya me estaba afectando un poco en la performance también, entonces quiero enfocar la energía para trabajar en ello y rehabilitarme luego, para mejorar pronto y estar muy prontamente al 100 por ciento junto a toda la gente que le gustan las canciones de Journey”, contó el imitador de Perry.

Lee también: Senado aprobó y despachó el proyecto de matrimonio igualitario

Rápidamente, los jueces del programa tuvieron palabras de aliento para Nicolás. “Quedé mal, Steve. Sólo quiero decir que te deseo lo mejor, lo mejor del mundo. Sé que va a salir todo bien. Aférrate a la mano de Dios. Yo voy a orar mucho por ti también. Te voy a tener en mis oraciones y vamos para adelante. Te vamos a extrañar”, sostuvo Myriam Hernández impactada con la noticia.

Cristian Riquelme por su parte se despidió de Steve, entregándole mensajes de ánimo y apoyo. “Quedé en shock. Yo no tenía idea de esto. La salud es lo primero. Igual me duele que te vayas porque eres un tremendo participante. Creo que el público te premió bien, porque eres la tremenda voz de Journey. Si te vas, Nico, ojalá que te vaya muy bien en todo lo que hagas, que resulte todo bien. La salud es lo primero. La vida sigue dando vuelta, así que, de verdad, te deseo de todo corazón lo mejor para ti”, afirmó.

Finalmente, un tanto emocionado, Antonio Vodanovic -otro de los jueces del programa- evaluó por última vez al imitador del compositor estadounidense y reflexionó sobre la presentación y la lamentable noticia comunicada: “Nico, una pérdida, en lo personal te tengo una alta estima como ser humano y una alta admiración como cantante. Te daré mi último veredicto de hoy día. Intenso, delicado, voz emocional, falsetes orgánicos exigidos, potencia vocal. Tremenda presentación. El invierno está aquí, pero la rueda sigue girando”.

Lee también: Argentina se convierte en el primer país en Latinoamérica en añadir “x” en DNI para personas no binarias

“Aquí te vamos a estar esperando querido Nico. Ese aplauso espontáneo de todo el equipo que tanto te quiere y que te guardará tu lugar en Yo Soy All Stars. Es difícil continuar después de esto, estamos con el shock inicial, lo único que queremos es enviarte las buenas vibras, pero se nos aprieta el corazón de saber todo lo que has estado pasando secretamente todo este tiempo. Sabemos que irá todo bien querido Nico, así que vamos adelante con todo”, concluyó Millaray.