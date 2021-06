Nicolás Cid se transformó en el gran ganador de la tercera temporada de Yo Soy por su electrizante imitación al vocalista de Journey, Steve Perry. Desde hace siete años que tributa al famoso cantante, mediante una carrera musical con muchas presentaciones y esfuerzo ya que, debido a los tumores que le han extirpado de sus oídos, ha perdido parte de su audición. “No escuchaba las pistas, entonces siempre se me veía y me criticaban en las performance de estar un poquito escueto en la presentación, pegadito en los parlantes”, dice. Durante el concurso, sufrió un accidente de tránsito que mermó su rendimiento en el programa, quedando a punto de ser eliminado. Actualmente, el flamante triunfador quiere seguir con su carrera musical y volverá a estar en las pantallas de Chilevisión de la mano de Yo Soy, all stars que reunirá a los 60 mejores competidores de todas las temporadas y que se estrena este domingo 4 de julio.