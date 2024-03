Yolanda Sultana está dolida y acusó plagio de reconocido tarotista: “Me han echado al olvido”

Yolanda Sultana pide volver a las pantallas, luego de acusar que la televisión y sus rostros se olvidaron de ella.

Asimismo, acusó plagio por parte de un reconocido tarotista de la pantalla chica y se reveló que la astróloga habría pasado un duro momento de salud hace tan solo un mes, en el que su vida estuvo comprometida.

El descargo de Yolanda Sultana

“Yo no he cumplido todavía mi ciclo en televisión. Mis rodillas están mal, pero mi cabeza está innata”, expresó la vidente en el programa Qué te lo digo.

En esta misma línea destacó el cariño de la gente: “A mis 84 años, la gente me ama, la gente me quiere y todo lo que hago por el bien de la sociedad, lo hago surgir en la vida”.

Sin embargo, a pesar del gusto del público, afirma que se encuentra fuera de las pantallas por el olvido de los rostros de televisión, que asegura haber ayudado en el pasado, que no la incluyen en nuevos proyectos.

“Yo los recuerdo con cariño y ustedes me han echado al olvido, pero los quiero tanto que los perdono. A esta vieja no se puede dejar botada, porque yo he educado a niños que ustedes no lo han hecho, regalé cientos de cunas, regalé bastones, sillas de rueda, di consejos a Chile y también a los mandatarios”, sentenció.

Yolanda Sultana acusa plagio de otros tarotistas

En su descargo, aprovechó la conversación para pedir públicamente a los nuevos tarotistas de televisión que no hagan plagio de su trabajo.

“Puede tener odio la gente, pero los que están saliendo en este momento, no me imiten. Nadie daba recetas, nadie ocupaba sahumerio”, explicó.

Respecto a la identidad de la persona que afirma estaría copiando su contenido, la mujer solo reveló el primer nombre, por lo que se puede inferir que se trataría de Pedro Engel, un reconocido tarotista de TV.

“No quiero nombrar, pero se llama Pedro. Todo lo que yo digo, Pedrito, después le cambias las palabras”, concluyó la lectora de cartas.

