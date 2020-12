Un polémico capítulo fue el que protagonizó Marcelo “Chino” Ríos en Las Indomables, el programa de YouTube conducido por Patricia Maldonado y Catalina Pulido.

En esa ocasión, el ex tenista nacional dijo que la diputada Pamela Jiles (PH) lo habría intentado violar, además se refirió en duros términos a su relación con Kenita Larraín, indicando que “fue puro sexo”, y criticó el movimiento feminista.

Esto generó una ola de comentarios negativos tanto para el deportista, como para las panelistas del espacio, y motivó a usuarios a reportar el episodio para que sea eliminado de la plataforma.

Días después de lanzarse, a Maldonado le llegó un mensaje que no le gustó nada: “Este video se ha retirado por infringir la política de YouTube sobre la incitación de odio”.

“Si usted no está de acuerdo con lo que uno dice en un programa de televisión, usted está en su pleno derecho de reclamar. Es parte del sistema democrático de un país. No nos olvidemos que este es un país libre y democrático”, expresó la ex panelista de Mucho Gusto.

Sin embargo, el descontento de la cantante no quedó ahí y aseguró que “usted atenta contra la libertad de expresión cuando pide que un canal sea cerrado”.

“¿Dónde se aplica eso, dónde se usa eso? Corea del Norte, un país comunista; Cuba, país comunista; Venezuela, con un imbécil como el presidente que tienen que es Nicolás Maduro, comunista; tenemos Nicaragua, donde usted no tiene libertad de expresión“, añadió.