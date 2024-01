Youtuber MrBeast sortea 10 premios de $22 millones cada uno: ¿Cómo y quiénes pueden participar?

MrBeast, el conocido youtuber estadounidense que suma más de 234 millones seguidores en la plataforma, anunció un millonario sorteo que dejará 10 afortunados ganadores.

Así lo dio a conocer el creador de contenidos a través de X, sorprendiendo con esta noticia que en total repartirá 250 mil dólares, es decir, algo así como $220 millones.

El propio influencer aseguró que el concurso lo está haciendo por simple diversión y con el fin de regalar las ganancias recaudadas con su primer video publicado en la plataforma (ex Twitter).

MrBeast no especificó quiénes pueden o no participar en este sorteo, es decir, estaría abierto a cualquier persona del mundo que posea una cuenta en X.

Para concursar por estos 10 premios de $22 millones cada uno, sólo hay que hacer una simple acción:

“Le daré a 10 personas al azar que reposteen esto y me sigan, $25,000 por diversión”, explicó el youtuber. Es decir, literalmente hay que retuitear su post y seguir su cuenta en X.

En un plazo de 72 horas se darán a conocer a los ganadores y ganadoras del sorteo.

Para ello hay que considerar que la publicación fue realizada a las 15:32 horas del lunes 22 de enero, por tanto, los resultados estarían a partir del próximo jueves 24.

I’m gonna give 10 random people that repost this and follow me $25,000 for fun (the $250,000 my X video made)

I’ll pick the winners in 72 hours

— MrBeast (@MrBeast) January 22, 2024