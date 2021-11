Yuhui Lee, uno de los participantes más queridos de El Discípulo del Chef no se aguantó la emoción al hablar de su vida privada y al recordar a su abuela.

Durante la primera competencia de la jornada, instancia en la que los discípulos tuvieron que preparar una cena de fin de año inspirada en sus seres queridos, el amigo de Víctor “Zafrada” Díaz explicó que estaba cocinando “una chuleta, sopita y fideos” y también reveló que la receta se la enseñó su abuela.

“Desde chiquitito mi abuelita me cuida”, comenzó Yuhui antes de revelar que “no tengo papá ni mamá, ellos no me cuidan, entonces mi abuelita me cuida”.

Al ser consultado en el backstage, Lee explicó que “mi abuelita tiene 82 años”, pero la emoción fue más fuerte y no fue capaz de seguir hablando. “Chuta la huea’… no quiero hablar”, señaló.

Finalmente, explicó que “mi familia nunca me abrazó, nunca me dio besos, nunca me dijo te amo, te quiero. Nunca nada” y confesó que cuando vea a su abuela la abrazará.