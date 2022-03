Tras 34 capítulos, este jueves llegó a su fin el tercer ciclo de El Discípulo del Chef, coronando como ganadora a la cantante nacional Karen Bejarano.

El programa de cocina de Chilevisión tuvo a una serie de rostros famosos como participantes, entre ellos Yuhui Lee, quien fue eliminado por los chefs en la semifinal de la competencia.

En esa línea, el ciudadano chino utilizó sus redes sociales para referirse a su participación en la tercera temporada, realizando una profunda reflexión.

“Había una vez un niño que perdió una competencia y su papá con su mamá lo retaron porque no fue el primero, y el niño les respondió ‘¿qué importa? Mira al Yuhui. Ha participado en tantos concursos y no ganó ninguno’… Entonces, yo les quiero decir si no ganas no significa que eres malo caxay (sic), porque a veces no depende de ti ganar”, señaló en su cuenta de Instagram.

“Lo importante es seguir luchando, con perseverancia y haciendo lo que amas. Algún día voy a ganar un concurso verdadero de gastronomía”, añadió en la publicación, donde compartió un video de su paso por El Discípulo del Chef.

Finalmente, agradeció el apoyo de los televidentes, afirmando que “quiero decir muchas palabras, pero en este momento solo puedo decir gracias. Así po (sic), los quiero, buenas noches”.

