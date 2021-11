La segunda temporada de El Discípulo del Chef cerró con Víctor “Zafrada” Díaz como el ganador de la competencia culinaria de Chilevisión.

Al inicio de la jornada se enfrentaron Jacqueline Pardo, Gala Caldirola, Víctor Díaz, Kenita Larraín y Yuhui Lee, siendo estos dos últimos los que no pasaron a la instancia decisiva para optar al primer lugar.

En ese sentido, Yuhui publicó una emotiva reflexión a través de sus redes sociales y explicó qué sintió luego de no poder seguir cocinando al no ser elegido por los chefs Sergi Arola, Ennio Carota y Carolina Bazán para continuar en la última competencia de la temporada.

Las palabras de Yuhui

Con un video de su salmón con langostinos al pisco y salsa de curry, su última preparación en la cocina de El Discípulo del Chef, Lee escribió que “ese día de grabación cuando terminó estaba muy triste, porque tenía dos platos que había preparado y estudiado mucho”.

“De verdad me gusta cocinar, me gustan las competencias de comida, a mí no me importa ganar, yo se que eso no depende de mí, pero también muchas gracias al programa por invitarme porque pude cocinar muchas veces”, continuó el amigo del Zafrada.

Finalmente, concluyó con un agradecimiento a “mis seguidores por apoyarme, los amo”.

Mira su publicación a continuación:

Recordó a su madre

Por otro lado, tras conocerse que Yuhui no pasó a la última competencia de la noche, el joven se tomó un momento durante el capítulo y recordó a su madre, quien falleció en 2012.

Luego de felicitar a Víctor, Gala y Jacque, Lee contó que “tengo un plato que lo cocino para mi mamá. Siempre me preguntan por qué vine a Chile y es porque mi mamá falleció el 2012 y yo el 2013 llegué. Mi mamá nunca comió mi comida, no sabe que yo sé de cocina”.

“Solo quiero decir que aquí no tengo a mi familia, pero ellos siempre están conmigo. Amo mucho a mi mamá. Gracias”, señaló emocionado.