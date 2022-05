Yuhui Lee reveló particular inicio de su historia de amor: Tuvieron su primera cita en tradicional restaurante

Yuhui Lee, quien se ha convertido en una de las figuras televisivas más queridas del último tiempo, habló sobre su historia de amor en el reciente capítulo de La Divina Comida, donde compartió con la periodista Nataly Chilet, y los bailarines Claudia Miranda y Fabricio Vasconcellos.

El ex participante de El Discípulo del Chef sorprendió a los invitados tras revelar el particular inicio de su romance con Yanin, su actual pareja con quien lleva seis años, que tiene como punto de encuentro al tradicional restaurante capitalino La Piojera.

“Nos conocimos afuera de un restaurant y ella me dijo: ‘¿conoces el terremoto?’, le respondí que ‘no’ y me llevó a La Piojera“, contó Lee, ante el asombro de los demás participantes del capítulo. Asimismo, confesó lo que sintió al probar por primera vez el típico trago chileno. “La verdad es que no me gustó”, señaló entre risas.

“Ahí nos conocimos por primera vez, (fueron) dos horas”, retomó Yuhui, quien además entregó detalles de cómo continuó su relación amorosa. “Con los besitos pensé ‘obvio, somos pololos’, pero ella me dijo que ‘en Chile si no me lo pediste, entonces no’. Entonces ahí le pregunté: ‘¿quieres ser mi polola?'”, relató.

Posteriormente, Claudia Miranda manifestó ante las cámaras del programa de Chilevisión su sorpresa tras conocer la curiosa anécdota. “Jamás me podría imaginar que se conocieron bajo el clásico del terremoto y La Piojera. Con eso, yo creo que Yuhui aprendió todo lo que es Chile“.

