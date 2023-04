Yuhui se reencontró con su madre en Shanghai y subieron la torre más alta del mundo: “Me hizo muy feliz”

Luego de cuatro años, Yuhui Lee emprendió un viaje con destino a Shanghái, en China, para reencontrarse con su familia.

Y es que el ganador de El Discípulo del Chef compartió imágenes de un río ubicado a un costado del hogar de su abuelita, algo que le trajo especiales recuerdos de su niñez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yuhui (@_yuuhui_)

Uno de los reencuentros más importantes para el querido Yuhui fue el que tuvo con su madre, Wei Lee.

“Ver a mi mami me hizo muy feliz. Hace tiempo que no nos veíamos. Fue tranquilo. No nos dimos un abrazo, pero me fue a buscar al aeropuerto y me llevó a comer algo rico. Hablamos mucho para ponernos al día”, dijo el cocinero hace algunos días en su cuenta de Instagram.

“Mi familia siempre ha sido así. No les gusta dar abrazos. Aquí abrazar es muy raro. Con mis amigos tampoco nos dimos abrazos, pero sí jugamos pool” señaló.

“La verdad es que extrañaba mucho a mi familia, así que he estado compartiendo mucho con ellos”, aseguró después.

Además, en la misma red social, contó que subió la Torre de Shanghái, el cual explicó que era el segundo edificio más alto del mundo. “En total tiene 128 pisos y mide 632 metros, demasiado alto!”, escribió.