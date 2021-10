En el último capítulo de El Discípulo del Chef se vivió un tenso momento en la cocina del programa: Yuhui se enojó tras un llamado de atención que le hizo Sergi Arola.

Y es que luego de que el español lo “retara” por hablar y reírse mientras Camilo Huerta presentaba su plato ante los chefs, Lee se mostró bastante molesto y afectado por las palabras de Arola.

“¿Podemos compartir el tema? ¿hay algo que debamos saber? No prestas atención al compañero que está presentando el plato, debe ser algo muy importante, ¿no? ¿es importante, Yuhui?”, le dijo el español.

Cuando fue el turno de Yuhui en la presentación de su plato por la prueba por la inmunidad, instancia en la que preparó un pollo crocante con salsa de ají y verduras salteadas, Arola le preguntó: “¿y ahora me vas a contar qué estabas hablando antes? mientras evaluábamos a Camilo”.

Sin embargo, para sorpresa de todos, el joven asiático se limitó a responder: “no, no tengo palabras”.

“No tienes palabras? tenías en aquel momento…”, le insistió Sergi, momento en que se me involucró Felipe Izquierdo e Iván Cabrera para defender a Yuhui y decir que ellos también estaban hablando.

“Yo se lo dije a Yuhui, pero se lo estaba diciendo a todos. Cuando miré estaba hablando Yuhui. No tenía palabras, pero en ese momento estaba diciendo algo”, terminó el español y le preguntó a Lee sobre su plato.

La tristeza de Yuhui

Tras las palabras del español, Yuhui fue consultado por su receta y preparación. “¿Es originaria china?”, le preguntó Arola.

“Ehh… no sé… yo… cuando cocino no pienso”, respondió tímido.

Finalmente, Sergi terminó de evaluarlo y le dijo que su plato tenía “un picante muy rico”, pero que le faltó un poco de sal.

En el backstage, Lee se vio bastante afectado y molesto con lo sucedido. “No, no importa, no quiero hablar… No quiero hablar nada de cómo me sentí”, cerró.