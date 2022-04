Yuna de ITZY responde a comentarios por su “delgadez” y fans la respaldan: “No se metan con el físico”

Las redes sociales dan espacio para que usuarias y usuarios puedan manifestar su opinión respecto de diferentes temas, sin embargo, eso en más de una ocasión provoca problemas que, en este caso, se relaciona con el cuerpo ajeno. Es el caso de Yuna, integrante del grupo de K-pop ITZY, de la agencia JYP Entertainment.

Lo anterior se produjo por la divulgación de una imagen de la artista y que fue captada durante una presentación de Twenty. Las luces sobre el escenario generaban un gran contraste que de alguna manera permitieron marcar aún más los rasgos físicos de las cantantes.

En el caso de Yuna, fueron sus costillas las que quedaron muy al descubierto y lograron ser apreciadas por el vestuario que utilizaba.

Cabe mencionar que la preocupación de muchos y muchas, más allá de una opinión respecto de su apariencia, se relaciona con el estricto estándar de belleza impuesto para las celebridades en Corea del Sur, instando a la realización de dietas poco saludables.

Me preocupa mucho la salud de Yuna, no creo que sea solo por simple genética sabiendo que otras artistas de JYPE pasaron por delgadez extrema a causa de la presión de la empresa #YunaYouAreBeautiful #YUNA #ITZY

Frente a esta polémica, Yuna respondió a sus fans mediante la aplicación Bubble, plataforma en que usuarios pueden ver contenidos exclusivo de sus artistas y que éstos envían directamente, donde dio a conocer que se estaba alimentando bien. De esa manera, la cantante intentó aplacar la preocupación.

“Como bien, así que no se preocupen”, fue lo que dijo la artista en esta app, junto a una imagen que fue compartida por el medio Allkpop.

Por su parte, JYP Entertainment no se ha referido a la polémica. Situación contraria a lo que ocurrió con los fans de Yuna, quienes mediante el hashtag #YunaYouAreBeautiful (Yuna eres hermosa) enviaron su apoyo a la integrante de ITZY.

YUNA WE LOVE U !! #YunaYouAreBeautiful

No merece nada de esto, quiero proteger esa hermosa sonrisa y tu felicidad siempre. Recuerda eres super talentosa y hermosa

Ni se metan con el físico cuando hay muchísimas cosas de ella para apreciar. Si se puede estar preocupadx pero muchxs están solo para criticarla. Mientras ella esté sana y se sienta bien no tendrían xq hablar de su físico. Es un amor y hay que cuidarla ♡ #YunaYouAreBeautiful

yuna es muy linda, es encantadora lastima que la sociedad siempre opina de los cuerpos ajenos#YunaYouAreBeautiful #YUNA #ITZY

