Una polémica desencadenó la cantante mexicana Yuri, quien dijo que no le simpatiza el feminismo.

“El feminismo a mí no me gusta. Se me ha criticado porque ese es mi posicionamiento al respecto y me vale”, comentó de manera pública, en una declaración que se hizo viral.

Incluso, cuestionó las repercusiones de las manifestaciones y las movilizaciones en contra de la violencia de género, ya que indicó que no han obtenido respuestas reales por parte del gobierno.

“¿Pasó algo cuando rayaron los monumentos? ¿Pasó algo? ¿Hizo algo el gobierno con la pintada y las cachetadas, pasó algo? Nada“, añadió.

Finalmente, concluyó que “entonces, ¿sí vale la pena levantarse en armas? Calladitas nos vemos más bonitas”.