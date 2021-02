Yuri dijo que dejó de lado su ego de artista por concentrarse en ser madre. Así lo contó la cantante en entrevista con Don Francisco, donde reflexionó sobre esa etapa en su vida.

“Somos muy difíciles los artistas, sobre todo mujeres, porque somos muy yoístas, egocentristas, todo somos nosotros y no nos importa lo que piensen los demás, ni el marido ni los hijos”, declaró la intérprete mexicana.

En la misma línea, indicó que “una de las cosas que Dios trató en mi vida fue el egoísmo, el ego y el egocentrismo. Llega Camila y me quita el rollo de estar con el papá cada vez que yo quería porque hay que atender a una bebé”.

“Ahí me di cuenta que wow, soy muy egoísta, porque todo lo quiero para mí“, sinceró Yuri, quien adoptó a su hija a los siete meses y actualmente tiene 11 años.

Incluso, añadió que “ser mamá es ser mamá, no dejarlas (a las hijas) con las nanas, ahí me di cuenta que yo tenía que trabajar, no la niña, ni Rodrigo (su pareja). Yo tenía que trabajar mi áreas de egocentrismo”.

“Tenía que morir la Yuri artista para ser la Yuri mamá y darme tiempo de ser mamá para que mi hija se sienta agradecida y orgullosa de su mamá”, concluyó.