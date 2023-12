Yuri festejó 28 años de matrimonio con Rodrigo Espinoza con emotivo mensaje: “No hubiésemos podido…”

A través de un cariñoso texto que publicó en Instagram, la cantante mexicana y ex jurado The Voice Chile se dirigió a su marido, el musico chileno ex integrante de la banda Aleste. "Gracias por tu amor y paciencia", expresó.