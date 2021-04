Una serie de cuestionamientos ha recibido Yuyuniz Navas debido a las declaraciones que realizó durante su participación en el programa Aquí se Debate de CNN Chile, instancia en la que aseguró intuir que el coronavirus “fue lanzado con un interés político y económico (…) de China y del gobierno comunista”.

Frase que se suma además a las anteriormente pronunciadas por la candidata constituyente del distrito 9, quien en otra de sus intervenciones del espacio de CNN Chile declaró que “a raíz del estallido delictual, nace una profunda necesidad mía de defender mi país, de defender esta tradición constitucional que tenemos hace muchos años”.

Ante las críticas recibidas, Navas decidió utilizar su cuenta de Instagram para responder.

“El regalo más preciado que Dios nos dio, fue nuestro libre albedrío, ese que hoy me arrebatan de las manos. He sido criticada y sentenciada, vetada y enjuiciada, apuntada con el dedo y crucificada, por pensar diferente y por decir lo que pienso. Atrás habían quedado las épocas donde la censura era tal“, dijo al comienzo de su escrito.

“Hoy, como no comparto con las malas prácticas de la izquierda, ni con el feminismo, ni con ninguna ideología, que nos arrebate la libertad, nos quiera esclavos, y nos quiten los sueños de desarrollarnos, me vetan. No comparto la violencia, ni los juicios de quien no da la cara, o y que seguramente nunca ha cumplido su deber cívico“, añadió.

“Es una pena, que en la era que estamos viviendo esté sucediendo esto, algo tan prehistórico e inconsciente que ni siquiera somos capaces de darnos cuenta. Nadie me va a callar, y no me voy a rendir por perseguir la felicidad, no sólo la de los míos, sino la de todos los que me propuse representar”, concluyó.

