Zac Efron reapareció en entrevista y explicó el cambio en su apariencia física: “Casi muero, pero estamos bien”

Fue hace tan solo unos meses cuando el actor Zac Efron se hizo viral en redes sociales por los evidentes cambios en su cuerpo y en su rostro. Tanto, que diversos internautas comentaron que lucía irreconocible.

Al respecto, por supuesto, abundaron las teorías. Se especuló desde retoques estéticos para corregir “imperfecciones” hasta una posible adicción a las cirugías.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Zac Efron (@zacefron)



Sin embargo, tras estar un largo tiempo alejado de las cámaras, el actor reapareció en una entrevista que concedió al medio estadounidense Entertainment Tonight.

Allí, el protagonista de la recordada película High School Musical habló en profudidad sobre sus últimos meses fuera de las cámaras y de los problemas personales que ha debido afrontar durante el periodo.

¿Qué pasó en su rostro?

En el contexto de la promoción de su nueva película The Greatest Beer Run Ever, el artista conversó con el medio y reveló las razones por las que su rostro luce cambiado.

“Mi madre me lo dijo. Realmente no leo internet, así que, realmente me importa una p*** mierda“, dijo Efron sobre los rumores de que alteró su rostro con cirugía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Zac Efron (@zacefron)



Sin embargo, el verdadero motivo fue que su mandíbula se destrozó producto de un accidente doméstico y tuvo que cerrar su boca con un alambre para evitar una emergencia mayor. “Es una m*****. Casi me muero, pero estamos bien”, aseguró.

De acuerdo con el sitio, el incidente ocurrió después de que, al parecer, resbalara en un charco de agua que no vio cerca de la entrada de su casa. También sufrió un corte en la caída que requirió puntos de sutura.

Para solucionar el doloroso accidente, el actor aseguró que tuvieron que coser su mandíbula. “Los músculos de la cara están hechos para trabajar en sinfonía”, explicó, añadiendo que debido a lo ocurrido, los músculos de su rostro aumentaron de tamaño para compensar. “Se volvieron muy, muy grandes” señaló.

Finalmente, reveló que al día de hoy trabaja en su rehabilitación con un especialista y un fisioterapeuta para recuperar el movimiento adecuado de la cara.