La llegada de Víctor “Zafrada” Díaz a la final de El Discípulo del Chef emocionó a todos.

Y es que este jueves se eligieron a los cinco finalistas del programa de cocina, una decisión que fue comunicada uno a uno por cada chef.

Felipe Izquierdo fue el que quedó fuera de la competencia, mientras que Gala Caldirola, Kenita Larraín, Yuhui Lee, Víctor “Zafrada” Díaz y Jaqueline Pardo son los que aún siguen en competencia.

El chef español, Sergi Arola, le comunicó la noticia a Zafrada en Iloca, lugar donde vive el joven estudiante, en compañía de su madre, quien no aguantó la emoción al ver que su hijo es uno de los finalistas.

“Bienvenido a la final”, le dijo Arola a Díaz mientras sostenía una caja con el traje que vestirán en la final.

Fue tanta la emoción de Víctor que comenzó a correr por la playa. “¡Bien, mierda, bien!”, señaló y agregó que “¿para esto me hicieron sufrir tanto?”.

Por su parte, su madre expresó que “yo tenia fe en Dios de que mi hijo iba a quedar”, momento en el que era abrazada por el español, quien la ayudó a contener la emoción.

“Mamá no llores, tienes que estar feliz”, le respondió Zafrada. “Pero si está feliz, está emocionada, hasta yo me he emocionado”, continuó Sergi.

“Que bueno (entre lágrimas)… te veo como un ganador, hijo”, cerró la mujer.