Un nuevo capítulo de El Discípulo del Chef estuvo marcado por la inesperada despedida de un integrante del equipo liderado por el chef Sergi Arola, tras perder ambas competencias del programa.

El primer duelo fue probado por tres reconocidos foodies, fanáticos de la gastronomía, quienes evaluaron los platos preparados por los competidores, que se basaron en entrada, fondo y postre de legumbres.

En específico, los participantes tuvieron que hacer una entrada con garbanzos, fondo con lentejas y postre de porotos. Fue así como el equipo azul, de la chef Carolina Bazán, deslumbró a los comensales, por tanto se adjudicó el primer triunfo de la noche.

Ante este resultado, Bazán reconoció que “no soy una persona competitiva, para nada, pero se siente bien ganar”.

Por tanto, los equipos rojo y verde debieron enfrentar la prueba de eliminación basada en diferentes cortes de pescado: Congrio, bonito y corvina. En esta competencia el grupo liderado por el chef Ennio Carota fue el que convenció a Bazán, y se quedaron con el segundo duelo del programa.

Arola, líder del equipo rojo, debió eliminar a uno de sus filas nuevamente. Dijo que “más allá de cuestiones personales y con infinito cariño”, su elegido fue Víctor Díaz, más conocido como “Zafrada”. Pero la decisión de otro concursante fue la que se robó la atención.

Fabricio Vasconcelos interrumpió dicho momento para declarar que no se podía quedar en la competencia “por un tema familiar, tengo un compromiso por cuestión de salud, tengo un viaje”. Añadió que “no puedo más por tiempo, tengo la cabeza en otro lado, no puedo llegar en los horarios que tengo que llegar, no puedo cumplir con el programa”.

Por ello, cedió su lugar al “Zafrada”, lo que fue aceptado por Arola. Sin embargo, el chef recalcó que “para Víctor es una buena lección, ahora sabe qué zapatos se va a tener que poner”.

Mientras que Fabricio le manifestó unas sentidas palabras a Víctor, asegurando que “eres mi favorito, quiero que llegues a la final, quiero que le saques el jugo al programa y que sea una plataforma para salir adelante”. Asimismo, dedicó su participación en El Discípulo del Chef a sus hijas, Josefina y Dominga.