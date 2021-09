En el último capítulo emitido de El Discípulo del Chef, se vivieron diferentes momentos que marcaron la jornada.

Uno de ellos fue la sorpresiva decisión que tomó el chef español, Sergi Arola, quien escogió a Víctor “Zafrada” Díaz como el nuevo eliminado del capítulo emitido este miércoles tras resultar perdedor el equipo rojo con una preparación de pescados.

Sin embargo, fue la reacción de Fabricio Vasconcellos la que generó aún más repercusión al cederle su puesto a Víctor, argumentando motivos personales.

Lee también: El enojo de Ennio y la repentina salida de un integrante: Los memes que dejó el nuevo capítulo de “El Discípulo del Chef”

“La verdad es que yo no he comentado nada con mis compañeros, pero a mí, en lo personal, por problemas familiares, personales, cosas de la vida que yo vengo tratando de evitar y sin querer ofender al chef ni a mis compañeros, yo no puedo más, quisiera ceder mi lugar a Víctor”, explicó el brasileño.

“Por tiempo, yo estoy con la cabeza en otro lado, no puedo llegar en los horarios que tengo que llegar, no puedo cumplir con el programa, entonces, les pido disculpas a mis compañeros, a todos…”, continuó.

Por su parte, Arola dijo que “para Víctor es una buena lección, ahora sabe en qué zapatos se va a tener que poner” y que “yo creo que puede dar muchísimo más al equipo, puede ser mucho más aporte”.

“He aprendido a quererte mucho”, continuó Sergi, esta vez con palabras dirigidas a Fabricio.

Lee también: “Zafrada” eliminado, pero compañero cedió su puesto: Equipo rojo despidió otro participante de “El Discípulo del Chef”

Las lágrimas de Zafrada

En medio de la despedida, el brasileño le dedicó palabras a todos sus compañeros y a Víctor le dijo “eres mi favorito. Quiero que llegues a la final, que le saques el jugo al programa y que eso sea la plataforma para salir adelante”.

Tras eso, el joven estudiante no aguantó las lágrimas y confesó que “Fabricio es una persona la raja, lo aprendí a conocer y es a la pinta. Que haya hecho eso, yo creo que le rompe el corazón a cualquiera”, dijo con la voz temblorosa.

“Soy hombre, me considero una persona muy fría, no se me cayeron las lágrimas antes, pero salí y no pude evitar llorar. La verdad es que lo vamos a echar mucho de menos”, concluyó.