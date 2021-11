En el último capítulo de El Discípulo del Chef, Yuhui Lee reveló uno de los gustos de su amigo Víctor Díaz: le gusta la “piscola”.

Todo ocurrió durante la prueba de eliminación. Y es que mientras el Zafrada realizaba su preparación, que debía contar con un destilado (en su caso vodka) como protagonista, Sergi Arola se acercó a su cocina junto con Yuhui Lee, quien había ganado la inmunidad.

En ese momento, Díaz comentó, irónicamente, que no conocía el vodka. Sin embargo, Yuhui lo “echó al agua” al revelar que al joven estudiante le gustaba la “piscola”.

“Es bueno pa’ la piscola”, dijo Yuhui mientras Zafrada cocinaba y se reía al mismo tiempo. “¡Eres bueno pa’ la piscola!”, continuó Sergi.

Tras eso, se supo que algo pasó en el cumpleaños de Víctor en Iloca, celebración a la que asistió Yuhui, pero no entregaron más detalles.

Por su parte, Díaz dijo en el backstage que “en sus sueños a lo mejor… pero no, nada. Si yo no tomo, de verdad que no tomo” y agregó que “cuando cumplí 18 me curé y amanecí con un dolor de cabeza al otro día que dije no voy a tomar más. Como que ahora me da asco el alcohol así que por eso no tomo”.

“Lo que pasó en Iloca se quedó en Iloca”, cerró.

¿Qué pasó en el cumpleaños de Zafrada?

El tema volvió a surgir cuando Zafrada tuvo que presentar su plato para salvarse de ser eliminado.

“Tengo entendido que no te gusta el vodka, pero te gusta tomar la piscola, junto a tu amigo acá, Yuhui”, le dijo Ennio, comentario ante el que Díaz solo se limitó a reír hasta que Lee volvió a tocar el tema.

“Lo que pasa en Iloca se queda en Iloca, no seas sapo”, le insistió Zafrada a su amigo, quien además reveló que ese día (del cumpleaños) el joven cantaba mientras estaba en el suelo.

Finalmente, Víctor terminó el tema al decir que “exageró, para hacer reír a la gente, pero es mentira, no tomamos ni nada. Él no quería tomar y yo tampoco iba a tomar solo. Aparte que tampoco soy mucho de tomar y eso”.