Este miércoles salió a la luz una acusación realizada por la ex modelo Yolanda Hadid, en que aseguraba que el cantante británico de 28 años Zayn Malik, quien está emparejado con su hija Gigi desde el 2015, la habría golpeado. Esta situación rápidamente captó la atención de sus fanáticos, desatando una ola de reacciones.

Durante la tarde de este jueves, el músico se refirió a la situación, emitiendo un comunicado a través de su cuenta de Twitter. “Como todos saben, soy una persona privada y deseo mucho crear un espacio seguro y privado para que mi hija crezca”, fue lo que comenzó diciendo en su post. Recordemos que Zayn tiene una hija en común con Gigi, la pequeña Khai que nació en septiembre del 2020.

En esta misma línea, Malik agregó que le gustaría generar “un lugar donde los asuntos privados de la familia no se lanzan al escenario mundial para que todos los hurguen y desarmen“.

Posteriormente, el artista señaló que “en un esfuerzo por proteger ese espacio para ella, acepté no impugnar los reclamos que surjan de una discusión que tuve con un miembro de la familia de mi pareja que ingresó a nuestra casa mientras mi pareja estaba fuera hace varias semanas”.

En conversación con el portal de noticias estadounidense TMZ, el ex integrante de One Direction dijo que “niego rotundamente haber golpeado a Yolanda Hadid y por el bien de mi hija, me niego a dar más detalles y espero que Yolanda reconsidere sus falsas acusaciones y avance hacia la curación de estos problemas familiares en privado”.

