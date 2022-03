Vestidos como si fueran estudiantes, delincuentes usan el llamado “bolsillo mágico” de la mochila para robar celulares a usuarios del Metro en estación República. “De la nada llega un loco por el lado mío y me intenta sacar el teléfono. Sentí el tirón, lo fui a increpar y me dice ‘qué te pasa’, como si me lo estuviera imaginando”, relató una de las víctimas. En ese contexto, según informan las autoridades, la seguidilla de asaltos se han perpetrado principalmente entre Los Héroes, República y Toesca, es decir en pleno barrio universitario. Tras lo anterior, Carabineros puso en marcha un plan para combatir este tipo de delitos y dar con el paradero de los responsables.