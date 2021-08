Un vuelco total es lo que ha ocurrido en el caso de la detective Valeria Vivanco, quien murió en junio mientras estaba en un operativo en La Granja.

En principio, dos sujetos estaban detenidos por supuestamente dar el balazo que terminó con la vida de la policía, pero las pericias concluyeron que los acompañantes de Vivanco sí habrían utilizado sus armas, pese a que en primera instancia negaron esta situación.

Debido a esto es que la familia de la joven acusó un “pacto de silencio” y una traición de parte de la PDI en el caso, que terminó con la joven fallecida.

Lee también: “La bala entró por la espalda”: Familia de Valeria Vivanco acusó ocultamiento de información y “pacto de silencio”

En entrevista exclusiva con CHV Noticias Marcial Lagos, abogado del detective Leonel Contreras, quien está suspendido y sumariado por la institución, afirmó que su representado tiene 21 años y que lleva solamente seis meses en al institución. Sin embargo, las pericias indicaron que en las manos de Contreras había polvo.

“Me dice que no hay ningún pacto con nadie. Él nunca se había enterado que la bala no salió de los imputados. Por lo tanto, no hay posibilidad de que entre los tres se pusieran de acuerdo para ocultar el hecho. El Ministerio Público está en un error”, comentó el abogado.

Lee también: ¿Quién le disparó a Valeria? Las 4 pistas clave que dieron un giro al caso de la subinspectora Vivanco

Además, Lagos señaló que “es imposible que él haya tenido blanco con Valeria de frente ni de atrás, es imposible, siempre estuvo de costado. Cuando hicieron las siete reconstituciones de escena, donde él fue el último, el fiscal ni siquiera participó y lo dejó solo, sin resguardo policial”.

“Leonel escucha un disparo y no pude reconocer si salió del vehículo, salió de atrás o de otro lado. Posteriormente, se mira para saber si estaba herido, mira a su compañera, ella abre la boca y se desploma. Luego la suben al vehículo, Leonel la sube en sus brazos, avisan a la central de investigaciones, le toma la herida a Valeria y le hace compresión, sin tener conocimiento de auxilios más comprometidos, pero ve cómo ella se está desvaneciendo”.

En este marco, una de las madres de los imputados, que ya quedaron en libertad, exigió la disculpas por todo lo sucedido.