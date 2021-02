La abuela de Tomás Bravo, Elisa Martínez, se refirió a las acusaciones en contra de su hermano por el fallecimiento del menor, luego de que fuera detenido y pasado a control de detención tras el hallazgo del cuerpo del niño de 3 años el pasado viernes.

En conversación con CHV Noticias, la mujer defendió a Jorge Eduardo Escobar, único sospechoso por la desaparición y muerte de Tomás, asegurando que el imputado “siempre ha dicho que es inocente y nosotros confiamos en él”.

“No tengo palabras para lo que ha sucedido. Son dos penas que tengo y espero primero que haya justicia por Tomasito, que eso es lo más importante en este minuto. Ya se encontró gracias a Dios, podemos tener la tranquilidad de que lo encontraron. No era en las condiciones que queríamos, pero ya se encontró su cuerpo y ahora queremos que se haga justicia”, afirmó.

“En cuanto a mi hermano, igual es un dolor muy grande que él esté en este momento detenido, pero hasta que no se compruebe que él es culpable, él sigue siendo inocente”, señaló.

Al ser consultado sobre por qué confía en la inocencia de Escobar, Martínez dijo que “porque es mi hermano, porque he vivido siempre cerca de él, porque él me ha ayudado a criar a mis hijas, porque siempre ha tenido contacto con niños, con nosotros. Me costaría creer algo así. Claro que confío en él”.

“Está detenido, pero porque él fue el último que estuvo con el niño cuando desapareció. Entonces mientras no estén las pruebas concretas de que él fue el culpable, él es inocente. Yo espero que esto se aclare pronto y que se busque al culpable. Quien sea el culpable, tiene que pagar, pero con pruebas y que la Justicia se encargue de eso”, agregó.

En relación a la supuesta confesión de Jorge Escobar, la abuela de Tomás dijo que “el fiscal no nos ha confirmado nada. Hubo rumores que él había confesado y creo que fue el abogado de la familia paterna el que dijo ese rumor, me vine a enterar hace muy poquito y por eso se armó toda esa confusión en la prensa”.

“Yo hablé con una fiscal y le pregunté si eso era efectivo, y me dice que el mismo fiscal le dijo que eso era mentira, que no había confesado nada. Después hablé con el abogado de la Defensoría Penal que lo está defendiendo y me dijo lo mismo, que no había ninguna confesión de mi hermano, así que eso no es verdad”, apuntó.

“Tiene que ser alguien enfermo”

Al ser consultada por lo que piensa su hija, la madre de Tomás, Martínez cuenta que “ella no se había dado cuenta que se habían llevado a su tío porque estaba en shock. En la noche le contamos y ella se preocupó y preguntó si habíamos hablado con él, cómo estaba. Nosotros tuvimos comunicación con él pero más tarde”.

“Mi hija confía en su tata, le cree. Ella está mal en el sentido de que él lo dejó solito esos minutos, pero de ahí a que él le haya hecho algo, nosotros no podemos creerlo”, reveló.

Sobre qué cree que le pudo haber pasado a su nieto, Elisa Martínez dijo que “deben haber terceras personas y quizás más de una, no sé cómo poder yo encontrarle explicación a lo que pasó que es tan terrible. Imagínese a una guagua, que alguien le haya hecho daño, no tengo explicación”.

“Tiene que ser alguien enfermo, o alguien con problemas graves. Es que no sé, por qué alguien nos hizo ese daño, para qué. Quisiera tener esas respuestas, quisiera saber luego qué fue lo que pasó y quiénes fueron o quién fue y por qué, porque no me cuadra nada”, manifestó.

Por otro lado, acerca del terreno donde fue encontrado el pequeño Tomás y la relación que tendría con Jorge Escobar, tras los rumores sobre que el hombe habría vivido y trabajado ahí, la abuela del menor indicó que “me extraña que la gente del sector diga eso porque ellos saben que eso no es verdad”.

“El que trabajó ahí fue mi marido, los que vivimos ahí fuimos nosotros, mi familia. Yo con mis hijas y mi marido. Él ni siquiera conoce el terreno ahí como para que digan eso. Él siempre ha vivido acá con mi mamá. Nosotros vivimos 6 años ahí, mi marido trabajó en ese campo”, aseveró.

“Ese terreno es privado, ahí no entra cualquier persona. Si no autorizan las personas que viven ahí, ahí no entra ni una mosca. Se lo digo porque vivimos ahí nosotros. El dueño de ese terreno es una persona muy conocida y ahí él siempre tiene personas que cuidan el campo”, indicó.