Elisa Martínez, la abuela materna de Tomás Bravo, el niño de 3 años desaparecido desde el miércoles 17 en Lebu, se refirió a una de las líneas investigativas que más curiosidad han generado durante los últimos días: la acción de tercera personas.

La mujer dijo a Contigo en Directo de Chilevisión que “la gente nos cuestiona, nosotros no desconfiamos entre nosotros, ni nos cuestionamos. Es la gente extraña que no nos conoce la que nos cuestiona. Sabemos que no tenemos nada que ver, al gente que nos conoce igual”.

Consultada específicamente por la presencia del hombre que se ha conocido como el “loco Memo”, Martínez aclaró algunas interrogantes sobre su conexión con la investigación.

“Se han dicho muchas cosas, ese personaje no es de acá, la verdad que yo no me quiero referir mucho a él porque no puedo decir nada”, aseguró la abuela de Tomás sobre el sujeto que supuestamente compartió una foto en sus redes sociales que posteriormente habría borrado y que lo ubicaría en la misma zona donde desapareció el menor de edad.

Pese a lo anterior, sí aseguró que, a diferencia de lo que se ha dicho en redes sociales, el sujeto no sería un vecino de la zona ni tendría una relación de amistad con el tío abuelo, la última persona en ver al niño de 3 años.

“Sí puedo aclarar que él no es amigo de la familia, ese día no vimos el partido, escuché yo el partido por la radio en mi casa, porque me gusta el Colo Colo, y estaba escuchando el partido“, agregó.

En la misma línea, precisó que “mi hermano (abuelo de Tomás) jamás estuvo viendo el partido con nadie, porque él estaba trabajando y eso que quede claro y él no tiene amistad con ese tal memo, porque es un personaje lejos de Caripilún”.

Finalmente, sobre la supuesta implicancia del mencionado hombre, Martínez comentó que “eso se está investigando, pero no puedo exculparlo a él, porque es parte de la investigación, me imagino” y concluyó que “se desconfía de todo el mundo, todo puede pasar, es una teoría que se está manejando”.