Este viernes fue entregado a su familia el cuerpo de Tomás Bravo, niño de tres años que fue hallado sin vida tras nueve días de intensa búsqueda en la localidad de Caripilún, en la Región del Biobío.

Según reportaron las autoridades, cerca de 15 mil personas acompañaron la caravana fúnebre que demoró cerca de cuatro horas desde el Servicio Médico Legal (SML) de Concepción hasta la sede social de Raqui Bajo, donde se está desarrollando el velatorio.

A pocas horas del funeral del menor, que está agendado para las 15:00 horas, la abuela materna de Tomás, Elisa Martínez compartió algunas palabras de agradecimiento para las miles de personas que ha acompañado a la familia durante el doloroso proceso.

“La gente nos apoya mucho y todos los abrazos que recibimos y los mensajes nos dicen eso, que van a estar con nosotros en la lucha entonces vamos a estar ahí y la gente nos está apoyando un cien por ciento”, expresó.

Lee también: Padres de Tomás Bravo en velorio del menor: “No nos vamos a cansar hasta encontrar a los verdaderos culpables”

En ese sentido, aseguró sentirse “un poco más tranquila” y con fe de que la investigación en curso llegué a la verdad del caso. “La investigación sigue su curso y esta es una etapa que se tiene que hacer, que terminar pero nosotros tenemos que estar a la expectativa de lo que va a pasar con la investigación y estamos ansiosos de los resultados que se vayan obteniendo. Esperamos que lleguemos pronto a la verdad”, dijo.

Respecto al último informe de la investigación, Elisa manifestó que “yo digo que no es verdad y quiero pensar que existen terceras personas, porque hay cosas que no me cuadran”. “Eso se tiene que aclarar bien con todos los exámenes y resultados para poder dar una respuesta concreta de eso, porque yo pienso que eso no está claro”, agregó.

Finalmente, la abuela materna del menor agradeció la compañía de los padres de Tamara Moya y la madre de Fernanda Maciel, que llegaron hasta la Región del Biobío para despedir al menor y apoyar a la familia.

“Ellos están aquí con nosotros. Ellos se quedaron acá, estuvieron toda la noche y Camila ha sido igual, un apoyo fundamental para Estefanía. Ellas se están apoyando, y es una persona que nos ayuda desde su experiencia”, aseguró.

“Ellos quisieron venir y la amistad que se está creando con ellos es muy bonita. Uno con otros se apoyan y sobre todo a Estefanía que le sirven esas experiencias de vida de otras personas para apoyarse y luchar juntos porque eso es lo que queremos”, expresó.