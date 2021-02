La búsqueda de Tomás Bravo, el niño de 3 años desaparecido desde el pasado miércoles 17 en la comuna de Lebu, Región del Bíobio, continúa. Diferentes grupos especializados de las Fuerzas Aérea, Bomberos, rescatistas, Carabineros, entre otros, han agotado sus recursos con el fin de dar con su paradero.

La familia ha comentado que la situación los tiene muy afectados, pero aseguran que además ha generado conflictos entre las partes materna y paterna del niño.

Durante la jornada del lunes, la abuela paterna, Elisea Salazar, dijo a la prensa que el hermano de la abuela materna -con quién estuvo el niño momentos antes de desaparecer- tiene un problema de alcoholismo y que desconfiaba de él.

Lee también: Habría llegado caminando: Rastro de Tomás lleva a los perros hasta la carretera

Ante esto, la propia abuela materna, Elisa Martínez, habló en Contigo en la Mañana de Chilevisión y defendió a su hermano, asegurnado que la situación le ha afectado de manera emocional.

“Mi hermano está muy mal. Está muy deprimido, echa de menos a Tomacito. Él se siente muy culpable de haberlo dejado solito. Ha cooperado en todo lo que se le ha dicho”, dijo la mujer.

Además, insistió en la inocencia del hombre. “Mi hermano no tiene nada que esconder, yo meto a las manos al fuego por mi hermano. El adoraba a Tomás, era su niñito“, recalcó.

Martínez desmintió que fuera llevado a la fuerza a ver los animales el día que se perdió, ya que según comentó, el pequeño lo acompañaba constantemente.

Lee también: Intendente descarta búsqueda de puma en investigación por Tomás: “No existen bases para eso”

“Hemos hecho todo el esfuerzo de unirnos con la familia paterna”, aseveró Martínez, pero explicó que no ha sido posible criticando directamente a Salazar de “aprovecharse” del impacto mediático del caso.

“La señora tiene problemas serios, ella no es normal. Ella no puede dar mucho detalle porque ella no vive con Tomás”, dijo.

“Yo dudo que ella le tenga el cariño que yo le tengo a Tomacito. Tomás ha estado viviendo toda su vida conmigo, más que mi nieto es mi hijo. Yo sí he apoyado a mi hija en todo, yo he estado para Tomás”, sentenció.