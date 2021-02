Los abuelos adoptivos de Melissa Chávez, la niña de 12 años encontrada muerta en su casa en Coquimbo el 26 de noviembre, entregaron declaraciones por el crimen de la menor de edad, luego de que Mirta Ardiles, su madre fuera formalizada y quedara en prisión preventiva.

La segunda sala de la Corte confirmó la resolución del Juzgado de Garantía de Coquimbo, que dictó la medida cautelar contra la imputada por los delitos de parricidio e incendio.

Los padres de Luis Santander, la pareja de Ardiles, hablaron en exclusiva con Contigo en la Mañana de Chilevisión y le hicieron un llamado a su hijo: “Hijo, si estás viendo esto, hable, para poder estar tranquilos, hijo”.

Lee también: La cronología que hizo sospechar de Mirta Ardiles a la Fiscalía en la muerte de su hija Melissa

Hasta el momento, la fiscalía ha vinculado el asesinato de Melissa solo a su madre, ya que las pruebas presentadas van en esa línea y no han relacionado a Santander con el hecho.

“Lo único que pido es que usted salga, converse y diga lo que pasó”, añadió Sonia Espinosa, la madre de Luis, quien también sinceró que no tienen el número de celular del hombre ni los ha contactado desde la muerte de Melissa.

“¿Qué vamos a hacer? Esperar a que llegue un día y golpee la puerta y llegue a la casa”, lamentaron y señalaron que se enteraron de la tragedia por televisión.

Incluso apuntó que “como madre pienso ¿cómo va a tener la mente tan mal? Si esa niñita era una niñita inocente“.

Lee también: Caso Melissa Chávez: Hija mayor de Mirta Ardiles dice que “jamás vi algo malo de mi mamá contra mi hermana”

“Yo lo recibo con los brazos abiertos, como madre. Si yo no lo escucho, no sé qué. Converse conmigo, desahóguese. Si usted no hizo ni una cosa, no se esconda, levante su frente bien alta, porque es un buen niño. Tiene que pensar en su hijo e hija que lo necesitan”, sostuvo Sonia.

Finalmente, dijo creer en la inocencia de Luis Santander: “Yo sé que usted es inocente, usted quería mucho a esa niña como si fuera su propia hija”.