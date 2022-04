Madrugada del 6 de diciembre de 2016 y Nicolás Zepeda deja la residencia de Narumi Kurosaki con destino a Dijon. Devolver el auto y luego volar a España era su objetivo, pero un detalle ha levantado sospechas: El celular de la joven japonesa siguió la misma ruta. “Besanzón, Dijon, Barcelona y lo más agobiante… Santiago de Chile, para desaparecer una vez en dicha ciudad”, declaró el abogado querellante. Es relevante consignar que Nicolás, antes de regresar a territorio nacional, se desplazó al mismo centro comercial en el cual días antes compró cinco litros de líquido combustible. Allí se conectó a la red Wifi del lugar, la misma que utilizó el celular de Narumi concretar una particular compra. “La investigación ha demostrado que Narumi nunca acompañó a Nicolás, no se fue a España ni Chile, y mejor aún, se demostró que la compra que habría hecho Narumi del famoso pasaje en tren Besanzón-Lyon, fue hecho desde el mismo centro comercial en Dijon donde estaba Nicolás”, complementa el especialista en leyes. Asimismo, mencionar que los rastros del celular de la estudiante acompañan a Nicolás en su trayecto, donde el chileno se juntó con su primo estando ya la mujer desaparecida. La defensa de Zepeda, cuestiona la hipótesis que plantea que fue el mismo chileno quien hizo desaparecer a su ex pareja. Tras los antecedentes, a pesar de las pruebas, el dato más estremecedor es que el 4 de diciembre de 2016 es el último rastro concreto de Narumi con vida. No obstante, pasaron los días y el celular de la estudiante emitió su última señal el 13 de diciembre en Santiago de Chile, mismo día en que Nicolás aterrizó de regreso en suelos nacionales.