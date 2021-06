La subinspectora Valeria Vivanco de 25 años, asesinada la tarde del domingo en medio de una investigación por parricidio frustrado y homicidio en La Pintana, este martes fue despedida con honores por su familia y la PDI. Cuando la ceremonia terminó y el féretro salió rumbo al cementerio, comenzó la formalización de cargos contra los dos detenidos, de 19 y 17 años, acusados de ser los autores del crimen. En la audiencia se conocieron antecedentes relevantes para la investigación, como que la subinspectora junto a su equipo realizaban labores encubiertas al momento del ataque, por lo que ella no portaba chaleco antibalas y transitaban en un vehículo sin logos institucionales. Pero según la declaración de testigos, Vivanco sí se identificó como detective al momento de bajar del vehículo, recibiendo entonces el disparo. Se señaló, además, que los imputados sacaron sus celulares del automóvil luego del disparo y huyeron con arma en mano. Ésta se trata de un arma a fogueo adaptada para percutar munición letal que también habría sido utilizada en el delito anterior, un elemento que aún no es encontrado. A su vez, todavía no se logra establecer quién de los dos realizó el disparo. Con todos los antecedentes, la justicia otorgó la medida cautelar de prisión preventiva para el mayor de edad e internación provisoria en cuanto al menor, y un plazo de investigación de 6 meses.