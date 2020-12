Entraron violentamente, no fueron dos, ni tres, sino seis delincuentes los que derribaron la reja de la casa. Eran las dos de la tarde, plena luz del día. Lo que vino después fue así:

“Me puse a forcejear con dos y uno grandote me puso dos charchazos en la cabeza y ahí quedé inmovilizado en el suelo“, relata Manuel González, víctima del asalto su hogar, en la comuna de Lo Prado.

Lo peor de todo, dice, es que no solo él fue víctima de los golpes. Su padre, un hombre de 86 años, también fue agredido. No opuso resistencia pero, a toda costa querían quitarle su reloj.

Lee también: Están desesperados: Familia realiza rifas para costear tratamiento de su hijo con síndrome nefrótico

Al momento de entrar y encontrarse con el dueño de casa, frente a frente, los asaltantes le mostraron una supuesta placa policial.

“Me dijeron ‘PDI, esto es un hallanamiento, dónde está la droga’. Yo me di cuenta al tiro que no eran ná PDI, la mayoría eran cabros chicos”, agregó.

Solo cuando este hombre logró subir al techo y gritar lo que estaba ocurriendo, los vecinos salieron a socorrerlo.

Ahí, los asaltantes huyeron y, descaradamente, intentaron robar un auto que estaba en la calle. No lo lograron pero se llevaron las llaves. “Pensamos que podrían volver en la noche”, agrega.

Lee también: Anciana asegura que pastor evangélico la engañó para vender un terreno que era herencia de su padre

Desde Carabineros señalaron estar trabajando para dar con el paradero de este grupo de asaltantes.

Según las víctimas, solo minutos antes del asalto una moto pasó por el frente de la casa. Tras haber mirado al interior, el motorista habría vuelto, ahí aparecieron los delincuentes.

Una técnica que ya ha sido utilizada en el mismo pasaje, porque en menos de una semana, este es el segundo delito de este tipo que se ha registrado.

“Llamaron para saber si salía alguien y, como yo me demoré en mirar, ahí el hombre pensó que no había nadie en la casa y se metió”, dice Francia Gutiérrez, víctima del primer asalto en el sector.

Lee también: Distancia física en transporte público: Estudio determinó los recorridos RED donde hay más aglomeraciones

En este caso, el delincuente, al verse cercado por la mujer y ante la activación de una alarma comunitaria, huyó con las manos vacías.

El horario de estos delitos: las 13:00 de la tarde. Horarios en que la gente estaría menos alerta y que en menos de una semana han aterrado a este tranquilo barrio de Lo Prado que hoy pide rejas para evitar la circulación de personas desconocidas.