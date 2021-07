Jorge Rojas, un adulto mayor de 80 años quien sufrió el robo de su pensión luego que un ladrón le quitara el dinero de su bolsillo, contó que varias personas lo han contactado para ofrecerle ayuda, pero que ha preferido no aceptarla.

En conversación con CHV Noticias, el hombre aseguró que “hay gente que me ha ofrecido dinero, que no lo aceptamos nosotros porque se desvirtúa la denuncia que estoy haciendo. La denuncia que estoy haciendo es para que no les pase lo mismo a otras personas. Este tipo se especializa en gente de la tercera edad”.

Para cometer el robo, el delincuente operó de una particular manera: Se vistió de asistente de una ferretería y le lanzó comida a la ropa de la víctima para luego fingir prestar ayuda.

Don Jorge afirmó que su intención “es dar a conocer que estas cosas están sucediendo en nuestra ciudad. El tipo este, según llamadas que me han llegado, trabaja de la misma manera, tirándole comida o cualquier cosa a la víctima que eligió”.

Por su parte, su nieta aseguró que “nosotros haremos la denuncia a la PDI por internet.

“Quiero dar las gracias por las llamadas que hemos recibido. Le creamos un Instagram a mi abuelo que es jorgerojasfletes para que ahí lo puedan seguir y le puedan pedir fletes. Por otra parte, si pueden viralizar el video que está en mi Instagram (conii_ledesma) se los agradecería un montón”, aseguró.