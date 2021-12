Durante la noche de este lunes una niña de dos años resultó baleada en las cercanías de una feria navideña de La Pintana y actualmente se encuentra conectada a ventilación mecánica en riesgo vital.

La menor, identificada con las iniciales A.S.L, se encontraba junto a su madre en una botillería cercana al lugar donde ocurrió la balacera que habría enfrentado a dos bandas de narcotraficantes cerca de las 22:15 horas.

En ese sentido, en conversación con CHVNoticias Central, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, informó que el estado de Aymara sigue siendo delicado ya que está en riesgo vital. “Es una niña de dos años y seis meses. Estamos muy preocupados. Esta situación no es de hoy. Vengo como alcaldesa denunciando esta problemática hace mucho tiempo. Aquí existe la política de que los delincuentes andan en la calle y que los vecinos se tienen que aseguran con rejas“, apuntó.

“Quiero decir que es el gobierno, el ministerio y las policías que deben mantener a los delincuentes detrás de las rejas y no los alcaldes. Efectivamente aquí existe un abandono por parte del Estado con comunas como La Pintana, donde nos cambiaron los planes integrales. Santo Tomás le correspondía plan integral y el gobierno lo cambio por barrios prioritarios, que se supone entrega una mayor dotación de carabineros”, explicó.

Sin embargo, aseguró que la solución no es solo con mayor control policial, sino que se les mire a los ciudadanos de la zona con otra mirada. “Santo Tomás tiene casas de 30 metros cuadrados y los vecinos están hacinados en las casas, pero también en el espacio público. Nos miran de distinta forma para planificar y diseñar. Lo que hizo la dictadura con nosotros en ese sector es que construyeron guetos. No justifico la violencia. Hay delincuentes que arreglan sus problemas a balazos”, expresó.

En ese sentido, al ser preguntada sobre qué espera del próximo gobierno liderado por Apruebo Dignidad, enfatizó que el presidente electo, Gabriel Boric, llegó a la población Santo Tomás como candidato al segundo día de la segunda. “Vino precisamente a reunirse con la agrupación de víctimas de delitos violentos. Entró a las casas y caminó por las calles de asfalto. El conoce la realidad y escuchó el clamor de los vecinos, que piden mayor integración de la ciudad“, aseguró.

Esto tiene que ver con un contexto más integral. Necesitamos otra mirada y él está consciente. Acabo de hablar con la abuelita de Aymara y está muy afligida. Ella quiere salir de Santo Tomás porque va a vivir con miedo. Démosle otro subsidio a esa gente. Nosotros no tenemos posibilidades de elegir. Incluso, las empresas de telecomunicaciones nos declaran como zona roja y no podemos acceder ni siquiera a fibra óptica. Necesitamos integrarnos y no que nos miren como ciudadanos de segunda categoría”, sentenció.