Durante este domingo 30 de enero, un grupo de personas se reunió en Iquique para manifestarse en contra el alza de delitos para pedir mayor seguridad y regularizar la migración.

Protesta convocada a raíz de las agresiones registradas en contra de funcionarios de Carabineros en Iquique, dejando a uno de ellos con una fractura nasal que obligó su traslado a Santiago. Este mismo hecho dejó a cuatro ciudadanos venezolanos detenidos.

Uno de los manifestantes, José Luis, comentó a CHV Noticias que la protesta no es contra inmigrantes, pero hacen hace hincapié en la necesidad de controlar la crisis migratoria.

“Hay gente de otros países que vienen a delinquir con tal de conseguir algo. No estamos en contra de la migración, pero que sea legal con toda la documentación que exige el gobierno”, sostuvo.

Por otro lado, un protestante haitiano indicó que “vengo a Iquique a trabajar, yo vivo en Santiago, pero lo que ha sucedido estos días me da deseos de apoyar la marcha”. Asimismo, afirmó que “yo me siento ofendido, porque no estoy de acuerdo con lo que está pasando. Si como inmigrante vengo a trabajar, tengo que tener respeto con el pueblo chileno”.

Al desarrollarse la marcha, dos carabineros fueron agredidos en medio de una serie de incidentes en el transcurso de la manifestación.

Del mismo modo, se reportó que una persona extranjera fue herida, según información preliminar, por sujetos que participaban de la marcha.

Por su parte, el general Iván Monje, jefe de zona de Carabineros, indicó que alrededor de cuatro mil personas participaron en esta convocatoria que “en términos generales se realizó con normalidad” y fue custodiada por personal institucional.

Al mismo tiempo, explicó que hubo “un grupo de descolgados que acudieron a determinados sectores de Iquique con la finalidad de ejecutar algún tipo de maniobra respecto de algunos venezolanos que se encontraban en el lugar”.

Sin embargo, “habíamos precavido la situación, sacando a las personas y dejando solo las carpas“.

Finalmente informó que no hay personas detenidas tras la protesta.