Eran casi las siete de la tarde de este lunes 17 de enero, cuando Manuel Sepúlveda entró a la imprenta de la que era dueño junto a un amigo. Cuando ingresó a la oficina de este último, sacó un arma y le disparó en al menos cuatro oportunidades. La víctima intentó arrancar pero a los pocos metros falleció. Tras dar muerte a quien fue su socio por cuatro años, Sepúlveda salió del lugar y se fue a entregar a Carabineros. “Maté a un weón porque me había robado mucho dinero. Me tenía aburrido y amargado”, fueron las declaraciones al momento de llegar donde el personal policial. Según los cercanos a la persona asesinada, Luis Peña Marchant, tenía pensado terminar la sociedad comercial con su socio. En ese momento, Sepúlveda lo amenazó con matarlo, sin embargo, nadie lo tomó en serio. La Brigada de Homicidios Metropolitana informó que un trabajador del lugar terminó lesionado, debido a que intentó prestarle auxilio a la víctima. Manuel Sepúlveda fue formalizado por el delito de homicidio y lesiones. La defensa intentó dejarlo en libertad por haber cooperado con la investigación, no obstante la Fiscalía lo descartó.