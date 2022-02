Desde hace seis días que la familia de Vania no tenía contacto con ella, una situación que les causó particular preocupación considerando que, desde octubre de 2021, se encuentra viviendo en Ecuador junto a su pareja que conoció por redes sociales.

Todo se inició en febrero del año pasado a través de Instagram, cuando comenzó a hablar con este hombre ecuatoriano, oriundo de la ciudad de Cuenca, y que desde un principio se presentó como un supuesto empresario.

Sin embargo, después empezó a pedirle dinero a esta joven de 23 años que, para recaudar los montos y ahorrar para su futuro, se dedicaba a diferentes labores. De esa manera, logró reunir plata para comprar un pasaje para ella y su hijo de 5 años, y así viajar a Ecuador.

Esto se concretó el pasado 8 de octubre. Desde entonces, la familia asegura que mantenían una comunicación constante con la mujer, pero hace seis días se le perdió el rastro y encendió las alertas, llevando a que sus seres queridos acudieran a medios de comunicación, Fiscalía y PDI.

A raíz de dicha situación, este miércoles viajaron desde Limache hasta Santiago para interponer una denuncia ante la Policía de Investigaciones (PDI). Según reportaron desde Contigo en Directo, llegaron pasado el mediodía al cuartel, y desde entonces no han salido de las oficinas.

Contacto con Vania

Pero paralelamente, otro hecho llamó la atención respecto a este caso. Vania rompió el silencio y conversó con 24 Horas, asegurando que estaba bien, junto a su pareja, y entregó su versión sobre unas fotos en las que ella aparecía con moretones en sus brazos.

“Estoy bien. Ahora estoy aquí con mi pareja. Obviamente, sí habíamos tenido un problema, pero lo solucionamos como toda pareja. Ahora incluso nos vamos a ir a vacaciones con el papá de él”, fue parte de lo que declaró.

“Fue una discusión ingenua, algo bien tonto. No me agredió (…) Fue un problema familiar. No tanto con Gabriel, sino problemas acumulativos por parte de la familia de él”, añadió.

En cuanto a los golpes en sus brazos, aseguró que se debió porque después de tomar un medicamento reaccionó de forma agresiva, por lo que su pareja -según su versión- se vio obligado a contenerla y “se puso encima mío con su rodilla en los brazos. No con la intensión de querer golpearme ni nada (…) No hubo agresión”.

Pero esta versión se contradice con la de sus padres, quienes sostuvieron que la joven se comunicó por última vez con el padre de su hijo, a quien le habría enviado dos fotos con estas agresiones en los brazos y un video del pequeño donde relataba que tuvo que defender a su madre en medio de una golpiza.

Otra arista en relación a este caso apunta al niño involucrado en el viaje, ya que para salir del país obtuvo un permiso otorgado por su padre, el cual tiene una fecha de vencimiento. Debido a esto, él también acudió junto a la familia de Vania a la PDI.