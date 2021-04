El ganador de una medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima, Antonio Cabrera, sufrió un asalto pasadas las 06:00 horas de este domingo, mientras entrenada en plena Franja Elige Vivir Sano.

A través de redes sociales, el destacado ciclista nacional denunció el robo de su bicicleta avaluada en $8 millones en la comuna de San Joaquín.

“Me asaltaron hace un rato y se llevaron mi bici. Calle malta con Isabel Riquelme. Bicicleta top de línea avaluada en 8 millones. Me la robaron en Isabel Riquelme con Malta (comuna de San Joaquín)“, publicó en su cuenta de Instagram.

En conversación con Emol, Cabrera detalló que el delito fue realizado “con arma blanca”. “Eran dos (asaltantes), traté de arrancar con mi bici porque se me cruzaron, y en ese momento me di una vuelta, pero me caí”, contó.

Asimismo, confirmó que la bicicleta hurtada la utilizaba para competir. “Hago mis entrenamientos de fondo para mi prueba Madison”.

Además, criticó el horario disponible para entrenar: “Está muy peligroso todo. Yo igual peso 80 kilos, puedo pelearla, pero a esa hora hacer deporte, está todo raro“.

El diputado y ex atleta, Sebastián Keitel, diputado y ex atleta, también se refirió al hecho y apuntó a la franja deportiva anunciada por el gobierno.

“Esta era la bicicleta de Antonio Cabrera, campeón panamericano que fue asaltado con arma blanca entrenando hoy a las 6:20 AM en San Joaquín… Eso es lo que pasa cuando el Ministerio de Salud te invita a entrenar de noche“, señaló el parlamentario.